Nesta terça-feira, dia 19, aconteceu no Núcleo Educacional Municipal Nova Estrela o primeiro encontro do Programa Cooper Jovem no município de Arabutã. Uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura junto a Sescoop/SC e o Sicoob Crediauc, que visa trabalhar os princípios do cooperativismo nas escolas. Estiveram presentes no encontro representantes da Sescoop/SC, do Sicoob Crediauc, Secretária de Educação e todos os funcionários da unidade escolar.

Conforme a secretária da educação, Edenice Patzlaff, em meio a dinâmicas e discussões, procurou-se sensibilizar a todos quanto a importância da cooperação no mundo em que estamos vivendo, buscando analisar a importância e o papel de cada um no grupo. "Cooperar é mais do que colaborar, ser solidário e fraterno, é assumir compromissos com a coletividade em prol de conquistas coletivas, duradouras e continuadas", destaca.

"É gratificante poder oferecer essa oportunidade de capacitação e desenvolvimento destes professores e funcionários, permitindo que semeiam o cooperativismo em suas escolas, melhorando a aprendizagem e a qualidade de vida, não só na escola, mas na comunidade como um todo", acrescenta Edenice.

O Cooperjovem é um programa da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), desenvolvido em âmbito nacional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) desde 2000. Em 2001, o programa foi implantado pelo Sescoop/SP, que assumiu sua coordenação em âmbito estadual em parceria com as Cooperativas e Secretarias de Educação.

(PG Comunicação)