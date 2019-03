A Câmara de Vereadores de Arabutã irá realizar no próximo dia 1º de abril um encontro para discutir o Projeto de Lei nº 05/2019 que altera a estrutura de funcionamento do Conselho Tutelar do Município.



A população está sendo convidada para participar do encontro que irá ocorrer no plenário do Legislativo Municipal com início às 19h. A participação da comunidade é fundamental pela importância do Conselho Tutelar nas atividades voltadas a proteção das crianças e adolescentes de Arabutã.



A presidente Isolde Ruppenthal afirma que a sociedade também poderá apresentar sugestões visando dar mais “segurança” aos vereadores para que possam votar o projeto. A proposta foi apresentada pelo Executivo Municipal e encontra-se disponível com o texto original na íntegra no site da Câmara de Vereadores para consulta.

(Fonte: Ascom/Câmara de Vereadores de Arabutã)