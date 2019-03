Iniciaram as visitas do Concurso de Redação do Consórcio Machadinho

Na última quinta-feira (21) foram realizadas as primeiras visitas de escolares à Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes. Cerca de 25 alunos das Escolas Municipais Ivo Silveira e Ernesto Hachmann de Capinzal (SC) conheceram as instalações e o operacional da Usina.

Neste ano os estudantes escreverão acerca do tema: “Concurso de Redação do Consórcio Machadinho – Movendo você a construir um futuro sustentável”. Os quesitos observados em cada redação inscrita será a coerência da redação com o tema proposto, o uso correto da língua portuguesa, desenvolvimento do tema e a criatividade do aluno ao escrever. Desde 2007 mais de 11.000 estudantes visitaram a Usina Hidrelétrica e destes mais de 7.000 inscreveram seus textos.

Para participar do Concurso de Redação basta ser estudante do 9º ano de uma das escolas da área de abrangência da Usina Hidrelétrica Machadinho e participar do Programa de Visitas da Usina. O autor da melhor redação receberá R$ 3.000,00, o segundo e o terceiro lugar receberão R$ 1.000 cada e o quarto e quinto lugar R$ 500,00 cada. As escolas serão premiadas com troféus e os professores dos cinco primeiros colocados com uma pasta executiva contendo materiais para uso do professor. O aluno com a melhor nota de cada município será condecorado com uma menção honrosa.

O Concurso

O Concurso de Redação do Consórcio Machadinho foi lançado em 2007, está em sua 13ª edição e tem como objetivo incentivar os alunos à prática da leitura e da escrita, além de chamar a atenção para importantes temas regionais e globais. Todos os anos é realizado o evento de premiação que conta com a presença dos estudantes, professores e comunidade em geral.



(Fonte: Camila Freitas/Ascom/Consórcio Machadinho)