As inscrições para o InovaPork, desafio para inovação na suinocultura promovido pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia-SC estão abertas desde hoje (22/3) e podem ser feitas no site do evento, em inovapork.com.br. O InovaPork é direcionado a universitários ou profissionais independentes de diversas áreas de conhecimento, organizados em equipes, e startups.





“A proposta é fomentar a inovação de impacto na suinocultura e atrair pessoas inovadoras com ideias em qualquer estágio de maturidade, colaborando para que se tornem negócios e soluções para a cadeia produtiva de suínos”, diz a chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella. As ideias podem abranger insumos e serviços, saúde e bem-estar animal, produção, meio ambiente e sustentabilidade, logística, agroindústria e mercado consumidor, ou outra área onde se identificar uma possibilidade de inovação.





O InovaPork tem três etapas. A primeira, online, é a de inscrição das equipes e ideias e a homologação. O prazo vai até o dia 8 de maio. A segunda fase, também online, é de classificação. As ideias serão avaliadas por uma comissão julgadora, com possibilidade de seleção de até 10 equipes.





As equipes selecionadas participam da etapa final, que será realizada na Embrapa Suínos e Aves, de 31 de maio a 2 de junho. Durante estes três dias, será possível aprimorar as propostas participando de uma imersão junto ao setor de pesquisa e produção, além de contar com mentoria de pesquisadores e profissionais de renome nas áreas de agronegócio, tecnologia e negócios. Ao final, serão classificadas as melhores soluções para a suinocultura. A relação dos mentores e dos palestrantes da grande final está no site do InovaPork.





Prêmios - A startup ou equipe vencedora estará classificada para a etapa final do Pontes para Inovação (desde que cumpra o regulamento deste evento), uma parceria da Embrapa para conectar agritechs com investidores, visando permitir que estas possam ter acesso a recursos para acelerar seus negócios.





Além disso, a equipe vencedora poderá participar dos seminários e do espaço Digital Farming da AveSui EuroTier 2019. A feira acontece de 23 a 25 de julho, em Medianeira-PR.





O InovaPork é realizado pela Embrapa com a correalização da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), Sebrae, Parque Científico e Tecnológico de Chapecó e Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped). O evento tem o patrocínio ouro da Seara e MSD Saúde Animal; patrocínio prata da ABPA, BRDE e Agriness; e o patrocínio bronze de Agroceres, ABCS e Icasa. O desafio de ideias ainda conta com a parceria da Feed&Food, O Presente Rural e Suinocultura Industrial.

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa)