O time sub-17 do Concórdia Atlético Clube conquistou a segunda vitória consecutiva dentro da série B do Campeonato Catarinense da categoria. Jogando fora de casa, o Galo do Oeste ganhou do Camboriú, por 2 a 1. Os gols do CAC foram marcados por Fhaylon e Murilo. O jogo foi válido pela segunda rodada da competição.



O time sub-17 do Concórdia Atlético Clube volta a campo no próximo sábado, às 15h, para enfrentar o Juventus, em Jaraguá do Sul.