Vítima estava no HB20 que se envolveu em colisão com carreta no trevão do Irani.

A jovem Caroline Koehler Siqueira, de 21 anos, que morreu após um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (22), na BR-282, em Irani/SC, atuava como sargento e tocava na banda do Exército de Cruz Alta/RS.

Caroline, o marido Marcos Siqueira Filho, de 26 anos e um cão de estimação ocupavam um Hyundai/HB20S, de Cruz Alta/RS e foi atingido por uma Scania/T113, de Campos Novos/SC, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ambos veículos pararam sobre o canteiro central do entroncamento, do km 437.

O motorista do caminhão, de 62 anos, não se feriu. Já o sargento, que era o motorista do carro, sofreu lesões graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e levado ao hospital. O cãozinho, que estava preso no banco traseiro do carro pelo cinto de segurança canino, também morreu no local.

O casal viajava para a cidade de Limeira/SP, onde iria passar o final de semana com a família do sargento, já que a mãe dele estava de aniversário. Os dois haviam se conhecido na escola de formação de sargentos no Rio de Janeiro e estavam casados há dois anos.

Os atos fúnebres serão realizados a partir da madrugada de domingo, na Igreja Centenária Centro, em Vale do Sol/RS, cidade onde ela nasceu. O sepultamento será no domingo (24) às 16h, no cemitério da mesma localidade no Rio Grande do Sul.

(Fonte: Click RDC)