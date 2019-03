Um veículo ficou destruído ao cair em uma ribanceira e parar dentro de um riacho no interior de Catanduvas. O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, 22, na estrada que dá acesso a comunidade de Linha Pedra Lisa.

O Fiat Uno pertence a uma empresa do município e segundo o Portal Éder Luiz apurou, ninguém se feriu no acidente.

O proprietário da empresa relatou ao portal que um funcionário se deslocava pela estrada e notou problemas no veículo. Ele desceu do carro para fazer uma ligação em um ponto um poco mais distante, onde pegava o sinal do celular, momento em que viu que o Uno desandou, não podendo fazer mais nada.

O veículo ficou destruído e foi retirado do local por um guincho.

(Fonte: Portal Eder Luiz)