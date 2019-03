Rapaz com suspeita de fratura na face após ser agredido na área central

Um rapaz foi atendido com suspeita de fratura na face após ser agredido no centro de Concórdia. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, aconteceu por volta das 5h45 da madrugada deste sábado, dia 23, na Adolfo Konder. Os bombeiros foram chamados pela Polícia Militar e, conforme a vítima, ela teria sofrido agressões por três pessoas ainda não identificadas. As causas são desconhecidas e devem ser investigadas.



Na ocasião, foi socorrido um rapaz de iniciais T.G.M, de 21 anos, com lesões na face e suspeita de fratura no maxiliar. A vítima foi levada para atendimento médico no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)