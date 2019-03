Fato aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, dia 22.

Mulher morre em colisão entre carro e carreta no trevão do Irani

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em colisão entre carro e caminhão no trevão do Irani. O fato aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, dai 22. Envolveram-se um HB20, placas de Cruz Alta-RS e uma carreta, de Campos Novos.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. O motorista, de iniciais M.F.S.F, de 26 anos, sofreu ferimentos pelo corpo e estava em estado de choque. Ele foi levado para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico de Irani.



Na carona, estava uma mulher, ainda não identificada, que morreu no local do acidente. O cachorro de estimação do casal também morreu.



O motorista da carreta, de 62 anos, não se feriu.