Nesta sexta-feira (22) o presidente Jonas Guzzatto e diretores do clube apresentaram o técnico Nasareno Silva para imprensa, o profissional comandará a equipe na disputa da série B do Catarinense 2019.



Faltando 70 dias para o ínício da competição o técnico iniciará juntamente com diretores as contratações de jogadores com objetivo de conseguir o acesso a série A do Catarinense, a apresentação do grupo está prevista para o dia 17 de abril.



“Iremos montar um bom grupo, assim faremos um bom time que nos dará o resultado tanto dentro como fora de campo, prometo trabalho e dedicação como fiz nos demais clubes que atingi o objetivo, será um trabalho sério e com comprometimento de todo o grupo fazendo com que cada partida seja uma decisão, fazendo com que o torcedor assista e vibre com a equipe nas vitórias rumo a série A ”, descatou o treinador.



O presidente Jonas Guzzatto destacou “o Nasareno se encaixa no planejamento do clube que é de subir novamente para a série A, é um técnico que nos últimos anos fez com que diversas equipes alcançassem est objetivo que irá fazer com que o clube continue crescendo, e estamos felizes por termos conseguido contrata-lo pela experiência que tem como técnico e gerente de futebol, e a partir de agora conseguiremos em conjunto finalizar as negociações de jogadores para formar uma equipe competitiva para dar alegrias ao nosso torcedor”.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)