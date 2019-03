As Secretarias de Urbanismo e Obras e de Saúde se reuniram nesta quinta-feira, 21 de março, com representantes de entidades e ONGs para apresentar o layout do projeto da Unidade de Acolhimento Provisório de Animais. Na ocasião foram discutidos os detalhes da estrutura e sugerida algumas alterações e o próximo passo é finalizar o projeto do espaço para iniciar os trâmites da construção.



A Unidade irá abrigar provisoriamente os animais e a intenção é atender a demanda represada das entidades que atualmente recolhem os pets enquanto procuram uma adoção responsável. O centro terá capacidade suficiente para cuidado e tratamento dos animais apreendidos ou abandonados na cidade, com espaço para alimentação e saúde.

Mesmo ausente da reunião, o prefeito Rogério Pacheco tem acompanhado de perto os encaminhamentos para a construção da unidade. E execução do projeto é um compromisso pessoal do chefe do Executivo. Participaram da reunião o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, secretário de Saúde, Sidinei Schimdt, diretor de obras, Anderson Ródio, e a arquiteta Patrícia Paza.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)