Já organizou a documentação para prestar contas ao leão? Segundo a Receita Federal de Joaçaba, é baixo o número de contribuintes que transmitiram as declarações. Na região de Concórdia, que também abrange os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Itá, Paial, Peritiba, Seara e Lindóia do Sul, foram entregues 3.183 declarações e são esperadas 19.263. Em percentual representa 9,6%. Especificamente em Concórdia são aguardadas 14 mil declarações e 2.320 contribuintes já acertaram as contas com o leão.

O auditor fiscal e delegado-adjunto da Receita Federal de Joaçaba, Mauro Batista Neto, diz que a estatística da região de Concórdia está bem abaixo da média nacional, que é 18%. “Pedimos para que as pessoas não deixem para a última hora. Quem enviar mais cedo terá tempo fazer correções e, se tiver valores a restituir, receberá antes”, afirma.

As informações podem ser enviadas à Receita Federal via internet, por meio do Programa Gerador da Declaração, que está disponível gratuitamente no site da Receita. O prazo iniciou em sete de março e encerra em 30 de abril.

Quem deve declarar

Está obrigado a acertar as contas com o leão quem recebeu em 2018 rendimentos sobre os quais incide o imposto acima de R$ 28.559,70. Também terão que encaminhar a declaração contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Na atividade rural é obrigatório para quem teve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50.