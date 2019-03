Serão realizadas 15 reuniões no interior e duas na cidade

Reuniões do OP em Ipira iniciam na próxima semana

A Prefeitura de Ipira inicia na próxima segunda-feira, 25 de março, as reuniões do Orçamento Participativo (OP) de 2019. O primeiro encontro será no centro comunitário de São Luiz às 19h30. A previsão é investir mais de R$ 1 milhão neste programa.

O prefeito de Ipira, Emerson Reichert, comenta que serão realizadas 15 reuniões no interior e duas na cidade. No campo os moradores poderão elencar serviços de infraestrutura nos arredores das comunidades e centros comunitários. Na cidade as maiores demandas são por pavimentação de ruas, calçadas ou aquisição de equipamentos.

Confira o calendário de reuniões