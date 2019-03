Desde a quarta-feira desta semana, a Agência Regional da Epagri de Concórdia está sob novo comando. O servidor de carreira Rafael Antônio Presotto foi nomeado para a função nos últimos dias e já responde pelo órgão regional, que compreende 15 municípios. Ele assume no lugar de Luiz Carlos Bergamo.



Presotto atuava no Escritório Municipal da Epagri, em Seara. Em entrevista a Rádio Aliança ele destaca que assume os trabalhos e manterá o planejamento já estabelecido para esse ano através do Plano Plurianual.



Por outro lado, um dos desafios é buscar repor o quadro de profissionais de extensão que atuam na região. "Em um município, não temos servidores e em Seara, com a minha saída, precisa de mais um", afirma. De acordo com ele, seriam necessários de cinco a seis profissionais da área técnica para atuar na região. Porém, reconhece que neste momento um chamamento de aprovados através do último concurso público no curto prazo é impossível.



Na próxima semana, o Escritório Municipal da Epagri de Concórdia estará realizando uma ação na Câmara de Vereadores para prestação das ações desenvolvidas no ano passado.