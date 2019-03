A CDL Concórdia, Prefeitura, Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia promovem na próxima semana nos dias 28, 29 e 30 (quinta-feira, sexta-feira e sábado) a 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia no Ginásio da Ser Sadia com entrada gratuita.

O varejo de confecções, calçados e acessórios é um dos mais representativos da CDL Concórdia. Diante disso, o evento que tem como objetivo fortalecer as vendas, desafogar os estoques parados por muito tempo, promover relacionamento, novas experiências e assim gerar resultados promissores as empresas ligadas a entidade vêm sendo trabalhado com muito empenho pela entidade e empresários que apostaram no projeto.

Segundo o gestor administrativo e financeiro da entidade, Valmir da Costa, a crise nos desafia a fazer mais. “O momento é de mudanças em todas as áreas e a CDL Concórdia vem acompanhando esse novo posicionamento de mercado e busca diariamente novas ideias e inspirações para aperfeiçoar os resultados das centenas de empresas associadas”.

O gestor também reforça a preparação da entidade para mais um evento que promete ser de sucesso. “O Bazar vem sendo planejado com muito comprometimento em especial pela equipe interna que cuida de todos os detalhes. A montagem dos estandes começa amanhã (23), já os expositores iniciam sua organização interna com as peças na terça-feira (26). Na quinta-feira (28) data de abertura queremos estar com tudo organizado logo pela manhã. São 32 empresas participando divididas em quase 50 espaços, todas estão empenhadas em oferecer os melhores preços e atender bem os visitantes”.

Para este ano a entidade apostou na mudança de local para o Ginásio da Ser Sadia pontuando a facilidade de estacionamento para expositores e principalmente visitantes, assim como pontos de alimentação proporcionando maior comodidade para todos.

A primeira edição da Feira em 2017 movimentou cerca de R$380 mil em negócios imediatos, circularam pelo evento mais de 15 mil pessoas, números que devem ser superados acredita os organizadores. “Em contato diário com os expositores o que sentimos é grande preparação tanto na escolha das peças que serão inúmeras para os diferentes estilos, assim como em ações que promovam relacionamento e ampliação da cartela de clientes. Muitos além dos descontos bem fortes que chegaram até 70% devem apostar em sorteios de brindes e no atrativo leve dois e pague um. As lojas estarão equipadas com maquinas de cartão e não devem perder nenhuma venda”, afirma o presidente da CDL Concórdia, Rogério.

(Fonte: Ascom/CDL)