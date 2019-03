Uma criança de sete anos foi atendida com suspeita de fratura após ficar com a perna presa em um equiopamento desenciladeira, que estava acoplado atrás de uma máquina agrícola. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 21, em um sítio, em Fragosos, Concórdia.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários que teve que remover partes do equipamento para retirar a criança, que estava com as duas pernas presas. Em uma delas, havia suspeita de fratura de tornozelo. Porém, com poucas escoriações.

Após ser retirada do equipamento, a vítima foi levada para atendimento médico no Hospital São Francisco. Ainda não se sabe as causas do acidente. A suspeita é de que a criança estaria no trator.