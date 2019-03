A Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, juntamente com o Consórcio Lambari, lançam o Desafio de Coleta Regional nesta sexta-feira, 22 de março. Serão recolhidos eletrônicos, eletrodomésticos, lâmpadas, pilhas e baterias. Em Concórdia, a coleta será na Rua Coberta, das 7h às 14h. Dia 22 de março é comemorado o Dia Internacional da Água.

Uma campanha da iniciativa Lixo Zero, o recolhimento de eletrônicos iniciou no ano passado em Concórdia e agora a ideia está sendo adotada pelos municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC. Todo o material recolhido é entregue para uma empresa com licença ambiental responsável pelo descarte correto dos resíduos.



No ano passado foram recolhidos mais de 80 toneladas de eletrônicos, 66 mil lâmpadas e 1400 quilos de pilhas e baterias. Segundo o superintendente Roberto Marinello, a expectativa é de receber um grande volume de resíduos e que a fundação já estuda futuras demandas para novas coletas. Marinello aproveita para esclarecer que o recolhimento dos materiais não inclui os toners de impressoras, pois a empresa não consegue fazer a destinação correta.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)