O deputado Neodi Saretta encaminhou um pedido ao Secretário de Estado da Infraestrutura, para que sejam realizadas, com urgência, as obras de recuperação do trecho da rodovia SC-473, próximo ao acesso da comunidade de Sertãozinho, em Lindóia do Sul. Devido as fortes chuvas ocorridas na última semana, um grande desmoronamento de terra comprometeu a base da rodovia. O desmoronamento atingiu ao menos metade da pista, mas poderá ceder, já que a rodovia é rota de escoamento da produção agroindustrial com grande fluxo de caminhões pesados. De acordo lideranças locais, o trecho danificado apresenta grande risco aos motoristas, já que o restante da pista poderá ceder devido os danos na estrutura da pavimentação. Um laudo pericial da Defesa Civil de Santa do Estado de Catarina orienta a interdição de parte da pista e a proibição do trânsito de veículos com mais de 20 toneladas.

(Fonte: Susana Rigo/Especial)