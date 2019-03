Os avaliadores do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC), Dra. Juliana Lora e Dr. Cláudio Laurentino Guimarães estiveram realizando a avaliação in loco do Curso de Farmácia da UnC, Campus de Concórdia.



A Comissão esteve no Campus Universitário nos dias 18 e 19 de março, e realizou uma avaliação criteriosa do curso, levando em consideração os eixos de Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura, distribuídos em 40 itens analisados. Em quesitos como acesso dos alunos aos ambientes de tecnologia de informação e comunicação; salas de aula; experiência profissional e em magistério superior do corpo docente, os avaliadores pontuaram como sendo nível de Excelência, finalizando com a nota final de 4.13 – Conceito “Muito Bom”, atendendo os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, e nas orientações e diretrizes do Ministério da Educação e do Conselho Estadual de Educação.



A reitora Solange Sprandel da Silva parabenizou acadêmicos, professores e direção do Campus pelo conceito, e destacou que a avaliação externa comprova o compromisso da Universidade em oferecer um ensino de excelência. “A qualidade como foco faz a diferença na formação dos nossos estudantes e isso reflete nas avaliações externas dos cursos de graduação realizadas pelos órgãos normativos”.

(Fonte: Camila C. Paz Fachi/Especial)