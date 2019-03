Tomou posse no dia 21 de março de 2019, no CTG Fronteira da Querência, em Fragosos, Concórdia, durante a Assembleia Geral Homologatória (AGH), o novo Conselho de Administração da cooperativa que tem como presidente, Vanduir Luis Martini.



“O dia de hoje simboliza a realização de um sonho na minha vida. Tenho 47 anos, sou colaborador da Copérdia há 27, iniciei minha carreira na cooperativa no carregamento de suínos, passei por 17 unidades, atuei nas áreas comercial e de insumos. Em 2007, com a posse do Valdemar Bordignon, assumi a gerência geral da cooperativa e em 2015 o cargo de segundo vice-presidente e diretor geral”, destacou Martini. “Hoje, graças aos ensinamentos dos colegas e empenho com o qual sempre agarrei cada oportunidade, cheguei à presidência. Não fiz nada sozinho e nem farei, por isso quero pedir o mesmo apoio que o Valdemar sempre teve de toda família Copérdia para continuar guiando a cooperativa no caminho do crescimento sustentável”, finaliza.



Vanduir Martini é o sétimo presidente a assumir o mandato na Copérdia e o primeiro colaborador a assumir o cargo.

Valdemar Bordignon, presidiu a Copérdia por 12 anos e, neste período, conduziu à cooperativa a patamares de crescimento e desenvolvimento. Entre as principais ações conduzidas por Bordignon, está a incorporação da Coperio – Cooperativa do Rio do Peixe, em 2013, fato esse que possibilitou a expansão da Copérdia. “É o momento de agradecer pela oportunidade que tive. O Neivor Canton (presidente antecessor) me ensinou a trabalhar em equipe. Tenho um grande orgulho em dizer que fiquei à frente da Copérdia de 2007 a 2019 e com o apoio dos associados, conselheiros, colaboradores, lideranças, parceiros comerciais e minha família consegui entregar a Copérdia, apesar de todas as dificuldades, com resultado positivo um bom saldo de patrimônio líquido. Continuo no Conselho de Administração, agora contribuindo na função de segundo vice-presidente”, destacou Bordignon.



O novo Conselho de Administração foi empossado na presença de autoridades estaduais e municipais, conselheiros fiscais e de ética, cooperativistas, representantes da Cooperativa Central Aurora e filiadas, parceiros comerciais, colaboradores e comunidade em geral.



Confira quem são os novos membros do Conselho de Administração da Copérdia, gestão 2019/2023.



Conselho de Administração 2019/2023

Vanduir Luis Martini – Presidente;

Ademar da Silva – Primeiro vice-presidente;

Valdemar Bordignon – Segundo vice-presidente;

Vilmar Camillo – Secretário;

Idilse Salete Canton Mosele – Conselheira de Administração;

Carlos Filipini – Conselheiro de Administração;

Rogemar Hann – Conselheiro de Administração;

Paulo Nadir Zago - Conselheiro de Administração;

Jucilei Galante Lorenzetti – Conselheira de Administração;

Revelino Luiz Abatti – Conselheiro de Administração;

Eliseu Luiz Balestrin – Conselheiro de Administração;

Daniel Guesser – Conselheiro de Administração.

Resultado positivo



Durante a AGH também foi apresentado o resultado da cooperativa do ano de 2018 e a renovação do Conselho Fiscal. No total, foram realizadas 39 Assembleias Gerais Ordinárias (AGO’s), na área de atuação da Copérdia. A participação dos associados foi 26% maior que no ano anterior, atingindo 6.293 sócios, sendo 3.124 homens e 2.352mulheres.

Em 2018 a Copérdia teve faturamento superior a R$ 1,3 bilhões e levou para as AGO’s um resultado positivo de sobras líquidas, cuja decisão da maioria dos associados foi distribuir 50% em mercadoria e 50% integralizado a cota capital de cada sócio com base no movimento econômico de 2018.

