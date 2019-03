Falta pouco para a conclusão da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia. De acordo com a equipe técnica responsável pela execução do projeto, aproximadamente 98% da obra está concluída.

Na parte de implantação da rede de coleta de esgoto o índice de conclusão já é de 102%, mesmo faltando 200 metros para finalizar a rede. Isso por que durante a execução do projeto foram incluídas algumas ruas não previstas inicialmente, mas que apresentavam viabilidade técnica para conectar na rede usando apenas a gravidade.

A Estação de Tratamento de Esgoto as equipes de trabalho estão finalizando a urbanização do entorno da estrutura, recebendo e instalando os equipamentos. O índice de conclusão da ETE é de aproximadamente 82%.

Em paralelo aos trabalhos de execução da obra, as equipes do Consórcio Trix-Infracom estão retornando aos locais onde a rede já foi implantada para reparar problemas com desníveis no pavimento asfáltico. Todos os pontos defeituosos já foram fresados e assim que o tempo permitir, será realizada a pavimentação dos trechos.

Cronograma de Obras no Centro

Com a finalização do trecho da Rua do Comércio, falta apenas 200 metros para terminar a instalação da rede de esgoto. As equipes devem reiniciar as atividade na Rua Dr. Maruri, esquina com a Rua Oretes Farina para instalar os sifões invertidos. Para isso o tempo precisa estar seco devido a necessidade de transposição de quatro canais. Após iniciar, a previsão é realizar este trabalho em cerca de 20 dias.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Especial)