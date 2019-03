Três pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas por conta da localização de 16 quilos de maconha, que estavam escondidos em um tonel, enterrado, numa propriedade rural, no interior de Concórdia. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira, dia 21, pela Delegacia de Investigação Criminal, a DIC/Fron. O Inquérito policial foi concluído e a documentação encaminhada ao Judiciário.



Com isso, P.V.M (45 anos) e E.M.M (24 anos) foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Já G.A.C também foi indiciado pelos mesmos crimes, porém, com a tipificação diferenciada para o delito de tráfico de drogas, pois permitia que os outros utilizassem a sua propriedade para o tráfico ilícito de drogas.



Conforme já informado epla Rádio Aliança, uma operação deflagrada pela Polícia Civil localizou 16 kg de maconha, escondidos em um tonel, no interior de uma propriedade rural, na comunidade de Rancho Grande, em Concórdia. O fato ocorreu no dia 15 do mês passado. O fato foi descoberto durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça local.

(Fonte: Com informações do repórter André Krüger).