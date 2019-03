Com o projeto “Concórdia Mais Segura”, realizado pela Associação Empresarial de Concórdia –ACIC e Polícia Civil, com investimentos da Administração Municipal, a Prefeitura de Concórdia foi novamente reconhecida pelas boas práticas na área de inovação tecnológica. O prefeito Rogério Luciano Pacheco foi premiado na manhã desta quinta-feira, 21, como um dos Prefeitos Inovadores de Santa Catarina, durante cerimônia do 4º Congresso Catarinense de Cidades Digitais, realizado em Criciúma. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital, iniciativa em parceria com prefeituras e associações de municípios.



A Prefeitura de Concórdia repassou investimentos para aquisição de novas câmeras de monitoramento, que ampliarão a área de atuação e estarão interligadas no monitoramento da polícia civil e estabelecimentos comercias. “A ação inovadora se tornará uma ferramenta de combate à criminalidade, interligando os sistemas de vigilância. O resultado é uma sociedade mais tranquila e segura”, destaca o prefeito Rogério Pacheco.



Em seu pronunciamento, agradeceu a oportunidade e recomendou a implantação do sistema para demais municípios catarinenses. “Concórdia tem feito sua parte na área de inovação e tecnologia. Este é um projeto pioneiro no Oeste Catarinense e sabemos que terá um reflexo bastante positivo”, ressalta. No ano passado, no Congresso Catarinense de Cidades Digitais, realizado em Lages, Concórdia foi premiada pelo aplicativo Agro Hoje.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)