Frei Henrique e Adelmo Casagrande relembram as história do Terço em Família

Frei Henrique Delolivo, 80 anos, está deixando Concórdia. Ele foi o idealizador do programa Terço em Família, que foi transmitido pela Rádio Aliança de 1983 até agosto do ano passado. O frei está de mudança para Curitiba e vai morar na Paróquia Bom Jesus a partir da próxima segunda-feira, 25 de março.

Frei Henrique leva boas recordações e diz que não vai se esquecer da gentileza dos concordienses. “Nesses 35 anos foram mais de 1.700 terços. Estou indo embora, mas não deixo os amigos que fiz”, afirma.

O diretor geral da Rádio Aliança, Adelmo Casagrande, relembra muito bem como começou a história do Terço em Família. Juntamente com o irmão Maurício Roque eles abraçaram a ideia do frei que chegava em Concórdia no ano em que surgiu a emissora. “A Aliança sempre abriu espaço para a questões ligadas à religiosidade. Esse trabalho do frei Henrique foi algo maravilhoso”, destaca.

O Terço em Família era transmitido aos domingos, das 20h às 21h, e as orações eram gravadas na residência das famílias ou na capela do Hospital São Francisco.

Frei Henrique Delolivo nasceu em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e chegou em Concórdia em maio de 1983. Atualmente, ele não celebra mais missas por algumas complicações de saúde. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho e em Curitiba terá que passar por mais uma intervenção em um dos braços. Na memória e no coração ele leva boas lembranças e amigos especiais.