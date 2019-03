Seis jogos abriram a Copa Catarinense de Futsal na noite desta quarta-feira. E a rodada foi recheada de gols. Ao todo, as redes balançaram 52 vezes.



Dos seis jogos, três foram marcados por goleadas. Destaque para a vitória do ADC Curitibanos e o atual campeão que estreou com derrota. Confira a rodada:



Pela chave A em Seara, a equipe do Seara Futsal recebeu o vice campeão da Liga em 2018 e foi superado pelo placar de 6 a 2 dentro de seus domínios. Já em Lages, a equipe do Lages Futsal estreou com vitória batendo o AD Cunha Porã pelo placar de 7 a 5.



Pela chave B, o atual campeão da competição foi até a cidade de Palmitos enfrentar a equipe da AAPF/CME Palmitos e foi derrotado pelo placar de 4 a 3. Em Catanduvas no outro jogo da chave, a equipe do ADC Catanduvas venceu o Termas Piratuba Futsal pelo placar de 3 a 2.



Pela chave C, dois jogos marcados por goleadas. Em Lebon Régis, a equipe do AC Coração do Contestado recebeu a ADAF Saudades e foi derrotado pelo placar de 7 a 1. No outro jogo da noite, em Curitibanos, o ADC Curitibanos não tomou conhecimento do seu adversário e fez 12 a 0 na maior goleada da rodada.



Com os resultados desta primeira rodada a classificação é a seguinte:



Chave A

1º - Pinhalense – 3p (2 gols sofridos)

2ª - Lages Futsal - 3p (5 gols sofridos)

3º - AD Cunha Porã – 0p

4º - Seara Futsal – 0p

Próxima rodada

Sábado – 23/03 - 2015

Seara x Lages Futsal

AD Cunha Porã x Pinhalense



Chave B

1º - ADC Catanduvas – 3p (2 gols sofridos)

2º - AAPF Palmitos – 3p (3 gols sofridos)

3º - Termas Piratuba Futsal – 0p

4º - AGN Capinzal – 0p

Próxima rodada

Sábado – 23/03 – 20h15

Termas Piratuba Futsal x AAPF Palmitos

AGN Capinzal x ADC Catanduvas



Chave C

1º - ADC Curitibanos – 3p (0 gols sofridos)

2º - ADAF Saudades – 3p (1 gol sofrido)

3º - AC Coração do Contestado – 0p

4º - ADX Xanxerê – 0p

Próxima rodada

Quarta-feira – 27/03 – 20h30

ADAF Saudades x ADC Curitibanos

Domingo – 07 de abril – 20h15

AC Coração do Contestado x ADX Xanxerê



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)