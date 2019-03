No dia 15 de março, a Administração Municipal de Ipira e entidades do município assinaram os convênios de repasse de recursos para 2019, que aconteceu no Espaço Cultural. O valor, de R$ 1.044.000,00, foi divido por 27 entidades selecionadas durante as reuniões do Orçamento Participativo de 2018 e que apresentaram as solicitações ao poder público.

Durante o evento, a prefeitura também fez a entrega de uma escavadeira hidráulica que vai auxiliar nos trabalhos da agricultura. O valor total da máquina é de R$ 399.900,00, destes, R$ 380 mil através de emenda parlamentar do senador Dario Berger, liberados no exercício de 2018, e R$ 19.9 mil em contrapartida da prefeitura.

De acordo com o setor de tributação, a agricultura representa cerca de 85% do movimento econômico do município.

(Fonte: Jornal Comunidade)