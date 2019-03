Um motociclista sofreu ferimentos ao se envolver em colisão entre carro e moto. O fato ocorreu na noite da quarta-feira, dia 20, na rua 29 de Julho, por volta das 21h.



Segundo informações apuradas no local, um Ford Fiesta, placas de Arabutã, estava saindo do estacionamento e não percebeu que o motoqueiro, com veículo de Concórdia, estava na pista e acabou provocando a colisão.



A vítima sofreu escoriações e suspeita de fratura na perna direita. Foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e conduzido para atendimento No Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).