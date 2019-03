Incêndio pode ter iniciado no rodado do caminhão

O incêndio que destruiu uma carreta na BR 153 pode ter começado no rodado do cavalo mecânico. A informação teria sido repassada pelo motorista ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que fez o atendimento da ocorrência, na tarde desta quarta-feira, dia 20, na Serra do Caroveira, em Irani. O sinistro queimou o cavalo mecânico e um dos conjuntos do bitrem, Iveco, placas de Catanduvas.



O motorista, de iniciais J.S.S, de 31 anos, não sofreu. Ele teria iniciado o combate ao fogo com o extintor, mas não logrou êxito e os bombeiros tiveram que ser chamados.



Cerca de 3,5 mil litros de água foram usados para combater as chamas.