Empreendedores da área da moda adulto e infantil de Concórdia prometem surpreender os clientes nos dias 28,29 e 30 durante a 2ª edição do Bazar, Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia. O Bazar que acontece no Ginásio da Ser Sadia com entrada gratuita é realizado pela CDL Concórdia e Prefeitura com o patrocínio do Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia.

A diretora de eventos da CDL Concórdia, Janaina Lentes, destaca que este é um setor que não para de crescer mesmo em período de abalo na economia. “O Bazar é mais uma ação de fortalecimento das empresas associadas, iniciamos 2019 com diferentes campanhas. O evento é um momento único para o consumidor final que deve economizar nos três dias de evento. O Bazar vem crescendo a cada edição, os lojistas vão ampliar as vendas desafogando o estoque, assim giram o caixa e já se preparam para a nova coleção. São produtos novos e de qualidade. São mais de 30 empresas”.

E as opções serão muitas, de acordo com a vendedora da empresa Anjo Sapeca especializada em moda infantil, Viviane Bósio, a loja deve trabalhar com toda linha, destaque para a coleção de inverno completa, os tamanhos variam de bebê até os 16 anos. Os preços das mercadorias devem ficar entre R$20 até R$100. “Vamos apostar em peças de marcas conceituadas. E ainda quem for ao nosso estande vai concorrer a um prêmio”.

Já a loja Ella voltada para moda adulta o destaque serão as peças da coleção e verão. “Apostamos em uma grande liquidação de vestidos, regatinhas, calças e blusinhas femininas. Os biquínis de diferentes modelos, cores e estilos, também devem atrair os olhares das consumidoras. O preço máximo no nosso estande será de R$49,90. Separamos mais de 400 peças até agora”, comenta a empreendedora, Suelen Gasparini de Santi.

A proprietária da Pimenta Dourada especializada em acessórios e calçados, Shirley Cristiane Seefeld Gottert, diz estar empolgada com o Bazar. “Pretendemos levar de tudo, bijuterias dos mais diferentes modelos e preços, diversidade em calçados e lindas bolsas. Variedade, preços acessíveis e uma promoção imperdível não tem como não comprar no nosso estande. Estamos preparando promoções especiais com preços abaixo de custo. Já separamos mais de 1.000 peças”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)