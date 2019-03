Caminhão destruído por incêndio na Serra do Caroveira

Uma carreta bitrem ficou destruída por um incêndio, registrado na arde desta quarta-feira, dia 20, na BR 153, na Serra do Caroveira, entre Concórdia e Irani. O fato foi registrado por volta das 16h50 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.



A cabine e o primeiro conjunto do veículo ficaram completamente destruídos pelo fogo. Não há informações sobre a procedência do caminhão, que se dirigia em direção ao Rio Grande do Sul. Não há informação se o motorista se feriu.



Além da guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, a Polícia Rodoviária Federal de Concórdia também prestou apoio nesta ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)