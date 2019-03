Matéria no rádio "salva" mulher de golpe do falso sequestro em Concórdia

Uma matéria ouvida no rádio foi o que salvou uma mulher de cair no golpe do falso sequestro, em Concórdia. o fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 20. Conforme a moradora do bairro Imperial, que não quis se identificar, ela recebeu o telefonema por volta das 9h20 da manhã. Porém, ela desconfiou que poderia se tratar de um golpe porque minutos antes ela havia escutado através de notícia no rádio que uma outra mulher, moradora do bairro Primavera, havia recebido essa mesma ligação na última segunda-feira, dia 18, dando conta de que familiares seus foram sequestrados. O que não aconteceu.



A vítima, ou quase vítima, desta quarta-feira procurou a reportagem da Rádio Aliança para relatar a experiência. "Do outro lado da linha, tinha uma moça que chorava e pedia pelo amor de Deus, para pagar o resgate", conta. O valor solicitado pelos golpistas foi de R$ 12 mil. Porém, ela percebeu que a forma em que ela foi abordada pelo golpist é a mesma que foi relatada em matéria que havia sido veiculada no rádio. Ela desconfiou, desligou o telefone e ligou para a filha, que estaria supostamente sequestrada. Porém, ela foi informada que a mesma estava no trabalho.



"As pessoas não podem fazer nenhum depósito, nada que eles pedirem, sem ter certeza", afirma essa moradora. Mesmo vindo a perceber que se tratava de um golpe, ela alega ter ficado nervosa com a situação.



A Rádio Aliança publicou também o caso de uma moradora do bairro Primavera, que quase fez o depósito bancário para os bandidos, que haviam ligado durante a madrugada da última segunda-feira, dia 18. Ela percebeu que seria um golpe após pedir auxílio para um familiar, que fez a ligação para suposta vítima do sequestro, que negou o fato de ter sido levada por bandidos. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Central de Polícia Civil.