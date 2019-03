O ano de 2019 está no seu terceiro mês, porém o município de Concórdia alcançou seu recorde histórico em números de focos de dengue. Conforme a Vigilância Epidemiológica da Gerência Regional de Saúde, foram 115 focos já confirmados. Lembrando que em todo o ano de 2018, a maior cidade da Amauc registrou 97 focos.



Por outro lado, todos os casos suspeitos da doença foram descartados.



Seara, que é considerado área infestada, registrou 64 focos. Nenhum paciente com suspeita da doença foi registrado e dois tiveram positivo para doença, nas últimas semanas.



Já a cidade de Itá teve mais um foco confirmado na segunda-feira, dia 18, e agora são dois focos.



Xavantina, com sete focos; Lindóia do Sul, dois e Ipira, com um foco fecham a lista na região do Alto Uruguai Catarinense.