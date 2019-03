Uma saída de pista, seguida de capotamento, foi registrada no início da tarde desta quarta-feira, dia 20, próximo do perímetro urbano do município de Presidente Castelo Branco. O acidente ocorreu por volta das 13h15 e envolveu um Gol com placas do município.

Segundo as informações, o veículo saiu de pista em uma curva e acabou capotando em uma lavoura. Ninguém ficou ferido e apenas danos materiais form verificados.

A Polícia Militar foi acionada para fazer os levantamentos.

(Com informações do repórter André Krüger).