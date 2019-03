Tem chamado a atenção postagens nas redes sociais sobre as mudanças na coleta do lixo no município de Ipira. Os horários continuam os mesmos, mas há cerca de 30 dias a prefeitura iniciou a retirada de lixeiras grandes que ficavam nas ruas. Alguns moradores não gostaram desta iniciativa e se manifestaram nas redes sociais com textos, fotos e vídeos.

O secretário de Administração e Finanças de Ipira, Neocir de Césaro, explica as lixeiras que serviam de depósito para o material que é recolhido pela coleta estava incomodando os proprietários dos terrenos onde elas ficavam por perto. Diante disso, o governo municipal optou por retirá-las. O secretário diz que há anos a coleta em Ipira é realizada nas segundas, quartas e sextas-feiras, mas algumas pessoas colocavam o material nessas lixeiras até um dia antes de o caminhão passar.

Na última semana o caminhão da coleta estragou e um desses dias ficou sem recolhimento. Segundo o secretário, a Prefeitura de Ipira notificou a empresa que já normalizou as atividades. De Césaro ainda comenta que antes da retirada dessas lixeiras a população foi orientada sobre as mudanças e instruída a colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta, sempre depois das 18h. “Sabemos que todas as mudanças geram transtornos, mas nossa intenção é melhorar”, pontua.

As lixeiras que armazenavam o lixo para coleta serão substituídas por outras menores, destinadas somente a pequenos resíduos. A Prefeitura de Ipira também enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores para oferecer 10% de desconto no valor do IPTU para quem construir nas residências ou empresas lixeiras de armazenamento que estejam em local de fácil acesso à equipe de coleta.