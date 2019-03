Neste ano sete piscicultores de Concórdia estão envolvidos com a venda na Casa do Produtor Rural

A tradicional Feira do Peixe Vivo de Concórdia vai iniciar nesta sexta-feira, 22 de março. A venda acontece a partir das 8h na Casa do Produtor Rural. Haverá comercialização de carpas húngara, capim e chinesa. Em datas específicas também serão oferecidas variedades de bagre, pacu, jundiá e tilápia.

O engenheiro agrônomo responsável pela organização da Feira do Peixe Vivo, Alberto Ferreira Fontoura, comenta que o consumidor terá acesso às variedades vindas direto do produtor e com ótima qualidade. Até a chegada da Sexta-Feira Santa, em 19 de abril, a expectativa é vender entre três e quatro toneladas de peixes. “Esse número muda a cada ano porque além da Casa do Produtor, outros locais também realizam feiras”, afirma Fonturna.

As datas já agendadas em março são os dias 22 e 29. No mês de abril haverá feira nos dias 5, 12, 16, 17 e 18. Neste ano sete piscicultores de Concórdia vão participar da Feira do Peixe Vivo na Casa di Produtor Rural.