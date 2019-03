A Secretaria de Saúde promoveu nesta terça-feira, 19 de março, no auditório do Centro de Eventos, a Conferência Municipal de Saúde. O palestrante do evento foi Nédio Luiz Conci, com extensa formação na área, além de vasta experiência em gestão na Saúde. O objetivo é discutir e propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde.



Participaram do evento representantes de entidades e empresas relacionadas a saúde, além de membros do poder Executivo e Legislativo. O secretário de Saúde, Sidinei Schimdt, agradeceu a participação do público presente e enfatizou a importância da conferência “Na administração pública, por conta da questão financeira, muitas vezes tomamos atitudes para priorizar alguns atendimentos, e esta é a oportunidade de discutirmos ações para garantir a todos o acesso à saúde” comenta.



Com o tema “Democracia e Saúde”, durante a conferência foi feita a escolha dos conselheiros para a etapa da Conferência Estadual e a escolha das entidades presentes para compor o Conselho Municipal de Saúde.





(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)