Vitima quase caiu no golpe, mas ainda durante a madrugada constatou que filha e genro estavam bem.

Idosa é importunada por ligação do falso sequestro em Concórdia

Uma idosa de 70 anos, moradora de Concórdia, por pouco não caiu no famoso "golpe do sequestro". O fato aconteceu na madrugada da segunda-feira, dia 18. Conforme relato feito por ela na Central de Polícia Civil, por volta das 3h, um homem desconhecido ligou anunciando que havia sequestrado a filha e o genro da vítima. Conforme a idosa, o golpista dizia o nome do genro, razão pela qual chegou a acreditar em algum momento na veracidade da ligação. Conforme a idosa, o golpista pediu R$ 35 mil para libertar dos dois.

Durante a conversa, a idosa deixou escapar que tinha apenas R$ 20 mil, o que foi solicitado pelo golpista e que esperaria a vítima em frente a agência bancária para receber o dinheiro, que seria o resgate. Ainda durante a madrugada, a idosa foi até a casa de um familiar, fez a ligação para a filha e constatou que ela e o genro estavam em segurança.

Conforme o B.O, o que chamou a atenção é que a ligação foi feita para o telefone fixo da residência, dando a entender que os golpistas chegaram até a idosa de forma aleatória.

A Polícia Civil orienta para que, em caso de ligações dessa natureza, é importante manter a calma; evitar passar informações para o falso sequestrador, pois muitas vezes o criminoso só sabe o nome do parente após a vítima se descuidar e revelar espontaneamente.



Ainda conforme a Polícia, ligações reais de sequestro costumam ser curtas, não duram mais do que um minuto. As de falso sequestro duram mais porque o criminoso precisa extrair os dados da vítima para poder aplicar o golpe.

(Com informações do repórter André Krüger).