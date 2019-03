O deputado Moacir Sopelsa (MDB), foi eleito por aclamação para comandar a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop). Desde o primeiro mandato parlamentar Sopelsa sempre trabalhou na defesa da agricultura e do agronegócio de Santa Catarina, atuação que ganhou impulso nos momentos em que o deputado comandou a secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. A Frencoop é uma das mais importantes da Assembleia Legislativa, sobretudo, pela importância que as cooperativas representam para a economia do Estado. O cooperativismo catarinense, segundo dados da Organização das Cooperativas de Santa Catarina (Ocesc), cresceu 2,67% no ano passado e alcançou o maior faturamento da história: R$ 32,6 bilhões

Sopelsa destaca que “O cooperativismo do nosso estado tem uma importância muito grande. Nós aqui na Assembleia Legislativa temos que trabalhar em defesa deste setor que possui mais de 2,2 milhões de associados, 263 cooperativas e cerca de 60 mil associados”. O requerimento para a reinstalação da Frente Parlamentar teve a assinatura de todos os deputados, e a maioria esteve presente no ato de relançamento, na terça-feira, na sala de imprensa da Alesc. “Estes números demonstram a força do cooperativismo e reforçam o nosso desafio em defender o setor aqui na Assembleia Legislativa”, pontua.

Os setores do cooperativismo catarinense





Conforme os dados da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem de SC (Sescoop/SC), as cooperativas agropecuárias, saúde, crédito, consumo, infraestrutura e transporte registraram o movimento econômico mais expressivo. Já as cooperativas de trabalho, produção, habitacional, mineral, especial e educacional, mesmo com menor expressão econômica, são instrumentos para a promoção de renda às pessoas físicas, que organizadas na forma de cooperativas prestam serviços especializados aos mais diversos segmentos da sociedade.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)