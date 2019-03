A AEP Termas de Piratuba Futsal tem dois compromissos nesta semana pela Copa Catarinense. O time comandado pelo técnico Serginho Schiochet estreia na competição na noite desta quarta-feira, dia 20, jogando contra a ADC em Catanduvas, às 20:15h. Já no sábado, dia 23, a AEP joga em casa, no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack, contra a AAPF/CME Palmitos, com início no mesmo horário.

O Termas entra em quadra na quarta-feira desfalcado. Clítor, Esquerda, Guilherme, Gelson e Klíver se recuperam de lesões e não jogam. Os cinco atletas também devem desfalcar o time no sábado. “Infelizmente temos estes desfalques, mas trabalhamos com os demais atletas, treinamos a semana toda, administrando o tempo de atividades para evitar mais lesões”, registra o técnico Serginho.

Ele destaca que o calendário “apertado” acaba dificultando um pouco o cronograma de treinos. “O calendário precisa ser bem programado, caso contrário expõe os jogadores. Acredito que a final da Copa dos Campeões, que contou com dois jogos, dias 02 e 09 de março, poderia ser jogada mais à frente. Nós iniciamos os treinos dia 11 de fevereiro, tivemos que acelerar os trabalhos físicos e com bola e alguns jogadores ainda não estavam com a musculatura preparada para a carga de treinos. Isso nos causou estas baixas”, lamenta o treinador. “E agora temos o início da Copa SC com jogos quarta e sábado. A gente sabe que isso acontece também com outras equipes e acontece em outras competições. Então temos que nos adequar à situação e trabalhar para buscar os resultados”, finalizou Schiochet.

A Copa Catarinense reúne 12 times que estão divididos em três chaves. A competição terá jogos até novembro e as equipes se enfrentam em turno e returno classificando os dois primeiros de cada chave. Os dois melhores índices técnicos passam direto para a terceira fase, já os outros quatro classificados fazem os cruzamentos da segunda fase em jogos de ida e volta. Na terceira fase, os dois classificados pelo índice enfrentam os vencedores dos play-offs em jogos de ida e volta.

A AEP Termas também vai disputar a Liga Catarinense 2019. A primeira partida do time na competição acontece em Piratuba no dia 13 de abril contra Fraiburgo.



(Fonte: Cristiano Mortari/ Ascom AEP)