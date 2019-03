Inicia nesta quarta-feira, 20 de março, a Campanha Estadual de Vacinação contra a Febre Amarela, que segue até o dia 20 de abril. A decisão foi tomada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) depois de o Paraná ter registrado a morte de um homem em função da doença. Esse caso ocorreu em sete de março e acendeu um alerta no Estado. No Alto Uruguai Catarinense 80% da população já está vacinada, mas a meta é chegar a 95%.

A diretora da Dive, Maria Teresa Agostini, alerta que a vacina é a única forma de prevenção da febre amarela. É importante destacar que quem já foi vacinado não precisa ser imunizado novamente, porque apenas uma dose é suficiente para garantir a proteção ao longo da vida. “Como o vírus já atingiu o Paraná, a possibilidade de chegar em Santa Catarina é grande. Por isso, toda a população deve estar vacinada”, enfatiza Maria Teresa. Quem tiver dúvidas se está protegido ou não deverá ir até um posto de saúde com a carteira de vacinas.

A técnica em Imunizações da Regional de Saúde, Sidiane Chiotti, explica que as doses estão disponíveis em todos os municípios do Alto Uruguai Catarinense. “As pessoas com idade entre nove meses e 59 anos devem ser vacinadas. Os idosos precisam de uma declaração médica que analise o risco benefício”.

Sobre a febre amarela

A febre amarela é uma doença grave que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. Ela é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito da dengue e não há transmissão de pessoa a pessoa.

Os principais sintomas são: início súbito de febre; calafrios; dor de cabeça intensa; dores nas costas; dores no corpo em geral; náuseas e vômitos; fadiga e fraqueza. Entre 15% e 60% das pessoas que apresentam esses sintomas evoluem para a forma mais grave da doença.