A Associação Concordiense de Atletismo (ASCOA) realiza na sexta-feira, 22 de março, na pista do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, o Festival de Atletismo Escolar. As inscrições que podem ser feitas no Estádio Municipal (fone: 3442 33 23) encerram hoje. A competição tem como público-alvo alunos das Escolas Municipais, Estaduais, Particulares do Município de Concórdia e da microrregião dos 12 aos 17 anos.

Ano passado participaram alunos das Escolas Petrópolis, Nações, Maria Petrolli, Angelo A. Biezus, Giuseppe Sette, Imigrantes, Ana Zamarchi Coldebella, Hedi Klein Matzembacher (Ipira), Elizabetha Pavan e NEM João Nicoden (Ipumirim). As categorias em disputa foram Fraldinha (6 anos), Escolinha (8 anos), Pré-Mirim (10 anos) e Mirim (12 anos).

(Fonte: FMEC)