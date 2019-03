Motoristas sinalizam via com cones, rodas, varas e outros objetos que possam sinalizar buracos na rodovia.

Um motorista compartilhou em um grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp, uma foto impressionante de um buraco na SC-283. Ele informa que fazia o trajeto Chapecó - Seara quando se deparou com a "cratera" no pavimento, na altura da comunidade de São Luiz.

Disse que um veículo pegou um dos buracos da pista e estourou 03 pneus, e o carro ficou no chão.

O alerta é feito para todos os usuários da rodovia, para que andem devagar e com atenção. Com as chuvas frequentes dos últimos dias, a situação piorou e muitos buracos estão cobertos por água o que dificulta a visualização.

Ao tomar conhecimento da situação, a prefeitura de Arvoredo enviou servidores para realização de serviço paliativo com colocação de pó de brita, na tentativa de amenizar o problema.

(Fonte: Belos FM)