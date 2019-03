Segunda parcela do tributo vence no dia 15 de abril.

Cerca de R$ 6,5 milhões arrecadados com a primeira parcela ou cota única do IPTU

Mais da metade do valor esperado através do Imposto Predial e Territorial Urbano de Concórdia, o IPTU, já entrou nas contas da prefeitura através do pagamento da primeira parcela ou cota única do tributo, que venceu na última sexta-feira, dia 15. A informação é da Secretaria Municipal de Finanaças da Prefeitura de Concórdia.



Conforme informações, 55% do montante já foi quitado na última sexta-feira, o que perfaz um total de R$ 6,5 milhões. O número registrado é o mesmo de anos anteriores, já que muitos concordienses aproveitam o desconto de 10% e quitam o imposto à vista.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, cerca de 10% dos contribuíntes não imprimiram ou não retiraram o carnê do IPTU e, por consequência, não fizeram o pagamento do tributo em Concórdia. Montante de inadimplentes que também está dentro da média de anos anteriores.

Quem optou em parcelar, o próximo pagamento deve ser feito no dia 15 de abril de 2019.