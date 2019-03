Uma atenção especial à rede de alta tensão no interior dos municípios da região será um dos objetivos da nova gestão da Agência Regional da Celesc, em Concórdia. A informação é do novo gerente da unidade, Gilvan Menosso, que foi confirmado para o cargo nos últimos dias. Ele assumiu no lugar de Jairo da Silva, que pediu exoneração docargo nos últimos dias.



Em entrevista a Rádio Aliança, Menosso destaca que será uma continuação do trabalho que vinha sendo desempenhado e planejado na gestão anterior da Regional. "É uma tendência a seguir para ganharmos tempo e colocar em prática aquilo que foi definido em orçamento", assegura.



Conforme o novo gestor, 85% de toda a rede da regional está em área rural e um dos desafios é manter essa rede funcionando, já que boa parte passa pelo meio de vegetação e reflorestamento, o que demanda de cosntantes trabalhos de roçada e limpeza.



Além dessa questão, o investimento em proteção de rede em área rurais de reflorestamento também será um dos desafios para diminuir o impacto de uma chuva forte, acompanhada de vento, que venha a jogar a vegetação sobre a rede. A construção de novas linhas e alimentadores e recolocação da linha para às margens de estrada também estão nos planos, conforme Gilvan Menosso.