As constantes chuvas dos últimos dias estão acendendo um sinal de alerta para os produtores de grãos. Em Concórdia, somente no mês de março foram registrados 191 milímetros de chuva, o que impacta diretamente na colheita do milho e da soja. O excesso de umidade também compromete a qualidade.

O analista de cereais e insumos da Copérdia, Jarles Thums, diz que na prática já está ocorrendo problema na classificação dos grãos. “Se não melhorar o tempo nos próximos dias teremos complicações. A umidade faz com que os fungos infiltrem nos grãos e afetem a qualidade”, explica.

Cerca de 40% das lavouras de milho já foram colhidas. Segundo Thums, esses grãos apresentam boa qualidade e a preocupação é com os cereais que ainda estão nas lavouras. No caso da soja, apenas 10% da safra já foi colhida.