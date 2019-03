Ao derrotar a Argentina por três a zero, o Brasil sagrou-se campeão sul-americano por equipes de tênis de mesa no final da tarde de hoje em Santiago do Chile. Oriundo das Escolinhas Desportivas de Tênis de Mesa da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC), Lauro Sebold, integra a seleção brasileira juvenil que conta ainda com a presença de Guilherme Teodoro, Diogo Silva e Rafael Torino.

Com o resultado, o Brasil disputa o Mundial, na próxima semana, na capital chilena.Lauro Sebold faz parte do Clube Concordiense de Tênis de Mesa (CCTM) e ano passado foi campeão catarinense juvenil.

(Fonte: FMEC)