Ranking vai dar vaga no Campeonato Brasileiro.

A 1ª Seletiva de Faixas Pretas, organizado pela Federação Catarinense de Taekwondo, atraiu 150 atletas de 20 municípios, no Ginásio Municipal Homero de Miranda Gomes , em Orleans. A competição tem por objetivo é a formação do ranking para selecionar os atletas catarinense que disputarão o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em agosto, no Rio de Janeiro. A segunda etapa ainda não possui data e locais definidos. Os concordienses obtiveram uma medalha de ouro e duas de prata.

Representando a CNAM/FMEC, Matheus Armando Stumpf foi medalha de ouro na categoria até 58kg; prata para Paulo Henrique Minuscoli na categoria acima de 87kg e prata para Camila Maleski na categoria acima de 57kg.

(FMEC)