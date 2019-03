Canarinho conquista o título em uma categoira no Festival do Atlético Paranaense

O Esporte Clube Canarinho conquistou o título de campeão em uma categoria dentro do Segundo Festival do Atlético Paranaense, que aconteceu no fim de semana, na cidade de Arabutã. A conquista veio com a equipe A, no sub-13. De quebra, o time concordiense obteve o vice com o time A, no sub-11.



Ao todo, o Canarinho participou do campeonato com duas equipes no sub-11 e três, no sub-13.