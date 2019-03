O dia 15 de março marcou mais um momento histórico para a OAB, Subseção de Concórdia. Nesta data, ocorreu a posse da nova Diretoria, no Restaurante Casa Nostra (às margens da BR-153). O evento contou com a presença do presidente da OAB-SC, Rafael Horn, que teve uma conversa com os advogados locais. A cerimônia de posse teve início às 19h00. Na sequência, foi servido jantar aos advogados, acompanhantes, e autoridades regionais.

Em seu discurso, a nova presidente da Subseção Local, Mirian Gerhardt Dallegrave, comentou sobre o alinhamento de ações com a OAB-SC e a busca constante pelo fortalecimento da advocacia. "Pretendemos trabalhar de forma conjugada com a Seccional, ouvir os anseios de nossos advogados e buscar (de forma conjunta) soluções para os entraves que a advocacia enfrenta no dia a dia", assinala. "A oportunidade de presidir a 8ª Subseção é uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Com a participação de todos, seremos mais fortes", acrescenta.

O vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), Pedro Cacaes Neto, destacou que a ideia é tornar a CAASC cada vez mais próxima dos advogados em todas as subseções do estado. "A CAASC é dos advogados. Queremos trabalhar juntos com a direção estadual da OAB. Não somos concorrentes, somos aliados e pretendemos demonstrar isso durante a nossa gestão", afirma.

O ex-presidente da OAB-Concórdia, Raphael dos Santos Bigaton, agradeceu o empenho de toda a diretoria e de todos os advogados durante a gestão anterior. "Foi uma missão que cumpri com muita honradez. Tive a satisfação de contar um uma presença significativa dos colegas em nossas reuniões, comprovando o interesse de todos com os temas inerentes a nossa classe. Desejo boa sorte a Dra. Mirian e aos novos diretores", assinala.

O presidente da OAB-SC, Rafael Horn, enalteceu os novos diretores da Subseção de Concórdia e externou o desejo de promover um alinhamento de ações com todas as subseções do estado. "Concórdia tem como característica uma advocacia muito forte, muito representativa. Os novos diretores da Subseção de Concórdia são pessoas valorosas e notáveis profissionais, portanto, saberão muito bem como conduzir os destinos da Ordem. Nosso pensamento é trabalhar de forma conjunta, estando estreitamente alinhados aos anseios da classe", argumenta.

Grande participação

Advogados e autoridades de toda a região estiveram presentes na posse da nova Diretoria da OAB, Subseção de Concórdia. A Comissão de Eventos da Ordem trabalhou com muito empenho para que a posse fosse um evento marcante. O Restaurante Casa Nostra (local do evento) ficou totalmente lotado. Além de advogados que pertencem a 8ª Subseção, profissionais de outras Subseções estiveram presentes.

Conversa com a Advocacia

O presidente da OAB-SC, Rafael Horn, percorre todo o estado, cumprindo o cronograma do programa Conversa com a Advocacia. O ciclo de diálogos tem por objetivo promover: a inclusividade - através da colaboração de advogados e advogadas todo o estado; a inovação, com a medida inédita de levar o conteúdo das reuniões a todas as Subseções; e eficiência - para aprimorar as ações da Seccional. Em Concórdia, a conversa ocorreu na sexta-feira (minutos antes da posse da nova diretoria). Na oportunidade, Horn expôs quais serão as diretrizes de sua equipe de trabalho e destacou o compromisso de fazer uma gestão moderna e eficiente.

(Fonte: PG Comunicação)