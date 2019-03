Crime aconteceu no ano de 2010, no bairro Santa Rita.

O Tribunal de Justiça confirmou a decisão de primeira instância que determinou o julgamento através do Tribunal do Júri para Marco Antônio Gomes da Silva. Ele é acusado de tentativa de homicídio, ocorrida no ano de 2010. O julgamento do recurso pela segunda instância, ocorreu nos últimos dias.

Após a conclusão do Inquérito Ppolicial, o Ministério Público aceitou a denúncia e o suspeito foi pronunciado para o julgamento através do tribunal do júri. A defesa do réu entrou com recurso para tentar reverter à situação. O Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a sentença. A data do julgamento deve ser confirmada nos próximos dias.



O caso ocorreu no bairro Santa Rita no dia 28 de novembro de 2010. Segundo os autos do processo, Marco Antônio Gomes da Silva tentou tirar a vida de Nelson Valdecir de Moraes. A vítima estava na companhia de seu filho de cinco anos. Marco Antônio teria se aproximado da vítima e sacado um revólver. Ao ver a arma, a vítima e seu filho fugiram momento em que o acusado efetuou três disparos na direção de ambos, sem atingí-los.

(Com informações do repórter André Krüger).